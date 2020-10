Roma | quattro casi di positività al Covid-19 nell’Under 17

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il-19 continua a non dar pace al mondo del calcio. La, infatti, dopo idi positività in prima squadra di Calafiori e Diawara, ha comunicato che, a seguito dei tamponi effettuati oggi, sono emersepositività al virus anche nell’under 17 giallorossa.

sportface2016 : #SerieA | #Roma, quattro casi di positività al #Covid19 nell'Under 17 - FreddoniM : RT @cappello_di: @carlakak #VirginiaRaggiSindaca2021 #NessunoTocchiVirginiaRaggi?? ANTONELLO VENDITTI HA DICHIARATO ' I ROMANI ABBIAMO IL C… - CtzMaurizio : RT @cappello_di: @carlakak #VirginiaRaggiSindaca2021 #NessunoTocchiVirginiaRaggi?? ANTONELLO VENDITTI HA DICHIARATO ' I ROMANI ABBIAMO IL C… - missypippi : RT @LaVeritaWeb: Ancitel avrebbe lucrato su quattro convenzioni con gli enti locali. La Sicilia fermò i pagamenti, poi sbloccati grazie al… - PeterPa60491353 : RT @arianna1910: . Francesco Borromini Chiesa di S.Agnese in Agone 1652 Gianlorenzo Bernini Fontana dei qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma quattro

Il Messaggero

BERNA - La Roma, per sua natura, non è tranquilla ... Contro il Benevento Fonseca ha ripresentato la difesa a quattro (a parte nel finale, ma quel punto ci stava…), e speriamo che non torni più ...A Roma Zingaretti sta pensando di approvare il coprifuoco come ... È datata 14 ottobre un’ordinanza regionale che prevede in quattro zone della città il divieto assoluto di assembramento, la chiusura ...