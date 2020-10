Reggio Calabria: 100 migranti in barca a vela nel porto di Roccella (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nuovo sbarco di migranti sulle coste della Calabria. Una barca a vela con a bordo circa 100 persone di varie nazionalità è entrata nel porto di Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria, dopo essere stata intercettata da un’unità d’altura della Guardia di Finanza a circa 5 miglia dalla costa. Le autorità italiana stanno indagando per capire se tra i migranti sbarcati ci siano anche gli scafisti, o se gli stessi si siano dileguati abbandonando l’imbarcazione alla deriva prima dell’arrivo del mezzo delle Fiamme Gialle. Intanto, dopo lo sbarco, ai migranti sono state prestate le prime cure e sono scattati anche i protocolli anti ... Leggi su blogo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nuovo sbarco disulle coste della. Unacon a bordo circa 100 persone di varie nazionalità è entrata neldiJonica, in provincia di, dopo essere stata intercettata da un’unità d’altura della Guardia di Finanza a circa 5 miglia dalla costa. Le autorità italiana stanno indagando per capire se tra iti ci siano anche gli scafisti, o se gli stessi si siano dileguati abbandonando l’imzione alla deriva prima dell’arrivo del mezzo delle Fiamme Gialle. Intanto, dopo lo sbarco, aisono state prestate le prime cure e sono scattati anche i protocolli anti ...

