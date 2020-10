Quando i Bambini fanno Rock (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Quando i Bambini fanno… Rock!” è il nuovo disco dei Raggi Fotonici (storici autori e interpreti di celebri sigle TV per serie come Digimon, Ape Maia, Tartarughe Ninja, Hello Kitty, Gumball) publicato dall’etichetta specializzata Jungla Baby. Ma stavolta niente sigle cartoon: qui la band si cimenta con il repertorio del grande cantautorato per ragazzi, gli evergreen più classici e famosi della musica per Bambini, con l’aggiunta di due composizioni inedite. Il progetto ha un motivo caratterizzante che lo rende davvero innovativo: tutti i brani sono rivisti in chiave Rock, proprio con l’intento di ri-attualizzare i grandi tormentoni della musica per ragazzi interpetandoli in modo accattivante anche per i bimbi del 2020, abituati a ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “!” è il nuovo disco dei Raggi Fotonici (storici autori e interpreti di celebri sigle TV per serie come Digimon, Ape Maia, Tartarughe Ninja, Hello Kitty, Gumball) publicato dall’etichetta specializzata Jungla Baby. Ma stavolta niente sigle cartoon: qui la band si cimenta con il repertorio del grande cantautorato per ragazzi, gli evergreen più classici e famosi della musica per, con l’aggiunta di due composizioni inedite. Il progetto ha un motivo caratterizzante che lo rende davvero innovativo: tutti i brani sono rivisti in chiave, proprio con l’intento di ri-attualizzare i grandi tormentoni della musica per ragazzi interpetandoli in modo accattivante anche per i bimbi del 2020, abituati a ...

