Piantato un Ulivo e Incisa una Targa Commemorativa per Stefano Cucchi di Fianco alla Sapienza

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’opera si trova nel piazzale Aldo Moro a Roma, Ilaria: “È importante che questa splendida opera sia realizzata nel piazzale dell’Università, perché è qui che si costruisce il futuro”. Sono passati quasi sei anni da quel 22 ottobre in cui il giovaneha perso la vita in carcere dopo essere stato fermato …

La Repubblica

Un albero per Stefano Cucchi e una targa per onorare la sua memoria. L’ulivo è stato piantato ieri in piazzale Aldo Moro, proprio davanti l’università La Sapienza.Piantato un ulivo in risposta all’appello del comitato promotore del Memorial Stefano Cucchi. Peciola “Quello che abbiamo costruito tutti insieme diventerà sempre più grande” ...