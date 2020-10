Nigeria, scontri tra polizia e manifestanti: Osimhen e Balotelli si schierano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Abbiamo raccolto prove credibili e inquietanti di un uso eccessivo della forza, che ha provocato la morte di manifestanti a Lagos”. Così Amnesty International ha fatto luce su una nuova manifestazione in Nigeria. Centinaia di manifestanti sono scesi in piazza per protestare contro il governo, alcuni di loro sarebbero rimasti uccisi dalla polizia locale. “Mentre continuiamo a indagare sulle uccisioni – scrive l’organizzazione sui social – Amnesty International desidera ricordare alle autorità che, in base al diritto internazionale, le forze di sicurezza possono ricorrere all’uso della forza letale solo quando strettamente inevitabile per proteggersi da una minaccia imminente di morte o lesioni gravi “. Il calcio italiano si schiera con i protestanti In Italia ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Abbiamo raccolto prove credibili e inquietanti di un uso eccessivo della forza, che ha provocato la morte dia Lagos”. Così Amnesty International ha fatto luce su una nuova manifestazione in. Centinaia disono scesi in piazza per protestare contro il governo, alcuni di loro sarebbero rimasti uccisi dallalocale. “Mentre continuiamo a indagare sulle uccisioni – scrive l’organizzazione sui social – Amnesty International desidera ricordare alle autorità che, in base al diritto internazionale, le forze di sicurezza possono ricorrere all’uso della forza letale solo quando strettamente inevitabile per proteggersi da una minaccia imminente di morte o lesioni gravi “. Il calcio italiano si schiera con i protestanti In Italia ...

