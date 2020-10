Neonata positiva al Covid abbandonata dalla madre dopo il tampone (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una donna ha portato la sua Neonata in ospedale peril tampone del Covid e poi - dopo aver appreso che la piccola è positiva al Coronavirus - l'ha abbandonata nelle mani di medici e infermieri del ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Una donna ha portato la suain ospedale perildele poi -aver appreso che la piccola èal Coronavirus - l'hanelle mani di medici e infermieri del ...

