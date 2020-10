Nel Lazio gli attualmente positivi sono 17.403, di cui 129 in terapia intensiva (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma – sono 17.403 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 16.048 sono in isolamento domiciliare, 1.226 sono ricoverati non in terapia intensiva, 129 sono ricoverati in terapia intensiva (+6 rispetto a ieri), 1.054 sono deceduti e 9.913 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Roma –17.403 i casial Covid-19 nel. Di questi, 16.048in isolamento domiciliare, 1.226ricoverati non in, 129ricoverati in(+6 rispetto a ieri), 1.054deceduti e 9.913guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione

