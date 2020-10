Milano: Flavio Cattaneo, 'io sindaco? Nulla di vero, già impegnato in altro' (Di mercoledì 21 ottobre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 21 ottobre 2020) su Notizie.it.

Milano, 21 ott. (Adnkronos) - "Non c'è nulla di vero. Non c'è stato nessun contatto e non c'è nessuna disponibilità, sono già impegnato in altro". Così Flavio Cattaneo, manager e ...

Toto sindaco, il centrodestra vuole candidare Paolo Veronesi a Milano

Potrebbe essere l'oncologo Paolo Veronesi il candidato sindaco di Milano per il centrodestra alle elezioni comunali del 2021. I leader dei partiti di centrodestra hanno parlato di sindaci in una riuni ...

