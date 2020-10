Milano: Flavio Cattaneo, 'io sindaco? Nulla di vero, già impegnato in altro' (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Milano, 21 ott. (Adnkronos) - "Non c'è Nulla di vero. Non c'è stato nessun contatto e non c'è nessuna disponibilità, sono già impegnato in altro". Così Flavio Cattaneo, manager e imprenditore di lunga esperienza, smentisce all'Adnkronos le indiscrezioni che lo vedono nella lista dei possibili candidati del centrodestra per la corsa alla fascia di sindaco di Milano. Dalla Rai, fino al suo più recente passato ai vertici di Telecom Italia e Ntv, Cattaneo esclude in modo secco un interesse per la politica. Leggi su iltempo (Di mercoledì 21 ottobre 2020), 21 ott. (Adnkronos) - "Non c'èdi. Non c'è stato nessun contatto e non c'è nessuna disponibilità, sonoin". Così, manager e imprenditore di lunga esperienza, smentisce all'Adnkronos le indiscrezioni che lo vedono nella lista dei possibili candidati del centrodestra per la corsa alla fascia didi. Dalla Rai, fino al suo più recente passato ai vertici di Telecom Italia e Ntv,esclude in modo secco un interesse per la politica.

Milano, 21 ott. (Adnkronos) - "Non c'è nulla di vero. Non c'è stato nessun contatto e non c'è nessuna disponibilità, sono già impegnato in altro". Così Flavio Cattaneo, manager e imprenditore di lunga ...

Milano, 21 ott. (Adnkronos) - "Non c'è nulla di vero. Non c'è stato nessun contatto e non c'è nessuna disponibilità, sono già impegnato in altro". Così Flavio Cattaneo, manager e imprenditore di lunga ...