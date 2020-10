Meteo | le previsioni di giovedì 22 ottobre

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Potremmo definirla un’ottobrata africana questa parentesi quasi estiva che sta interessando il Centro Sud Italia. Aria calda proveniente dal deserto algerino e tunisino farà aumentare le temperature fino a 30 gradi, con clima mite anche su molte altre zone d'Italia. Le regioni che risentiranno maggiormente di questo caldo fuori stagione saranno quelle del Sud, soprattutto la Sardegna dove i valori termici massimi venerdì sfioreranno i 30 gradi, specie nelle zone interne. Farà caldo anche in Sicilia (con punte di 28 gradi), in Calabria (26 gradi), Puglia (25 a Taranto e nel Gargano) e in Campania (specie nel casertano). Le temperature scenderanno un po’ man mano che si risale verso il Nord.Peggioramento nel fine settimanaGià nel weekend questa situazioneverrà interrotta dall’arrivo ...

