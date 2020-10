Massimo Galli a CartaBianca: “Io, asmatico, candidato a fare una brutta malattia. Ma sto al mio posto” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Dobbiamo cercare di bloccare questa tendenza nelle prossime due settimane. Bisogna fare subito per non dover agire dopo. In alcune regioni c’è la necessità di fare interventi più decisi. L’indicazione è quella di stare a casa il più possibile”. Le parole sono di Massimo Galli che, ospite di Bianca Berlinguer a CartaBianca, fa il punto della situazione. Il responsabile del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco è particolarmente deciso nei toni: “Bisogna fare subito per arginare questo problema: dobbiamo collaborare tutti e smetterla con le liti da cortili che la nostra politica ci abituato a vedere negli ultimi mesi”. Ospite in collegamento anche Nunzia De Girolamo, positiva al Covid-19 che a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 ottobre 2020) “Dobbiamo cercare di bloccare questa tendenza nelle prossime due settimane. Bisognasubito per non dover agire dopo. In alcune regioni c’è la necessità diinterventi più decisi. L’indicazione è quella di stare a casa il più possibile”. Le parole sono diche, ospite di Bianca Berlinguer a, fa il punto della situazione. Il responsabile del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco è particolarmente deciso nei toni: “Bisognasubito per arginare questo problema: dobbiamo collaborare tutti e smetterla con le liti da cortili che la nostra politica ci abituato a vedere negli ultimi mesi”. Ospite in collegamento anche Nunzia De Girolamo, positiva al Covid-19 che a ...

