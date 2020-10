Inter | Darmian | «C’è rammarico Il pareggio ci sta stretto»

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Matteo, esterno dell’, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach Matteo, esterno dell’, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach.– «Meritavamo qualcosa in più, volevamo vincere perché è importante partire bene in Champions. Commentiamo unche ci sta». PRESTAZIONE – «Nel secondo tempo la partita si è messa male e siamo stati bravi a reagire. La prestazione da parte della squadra c’è stata, siamo entrati in campo con la giusta determinazione. Siamo rammaricati, ma dobbiamo già pensare alla prossima». Leggi su Calcionews24.com

Buona la prima da titolare per Matteo Darmian: l’esterno ha giocato dal primo minuto nell’esordio europeo dell’Inter, fornendo una buona prestazione e sfiorando in due occasioni il gol. Il difensore ...E al 49' l'Inter passa in vantaggio: sugli sviluppi di un cross dalla destra, Lautaro fa da sponda di testa, D'Ambrosio ci arriva e scarica per la conclusione di Darmian che involontariamente serve ...