Il papa: per gli omosessuali serve una legge sull'unione civile Le parole di Francesco (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Le persone omosessuali hanno il diritto di stare in famiglia. Sono figli di Dio. serve una legge sull'unione civile, per dare loro una copertura legale. Lo ha detto il papa. L'articolo Il papa: per gli omosessuali serve una legge sull'unione civile <small class="subtitle">Le parole di Francesco</small> proviene da Noi Notizie..

