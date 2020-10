Gossip Uomini e Donne: un famoso tronista fidanzato con un autore del talk show? (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Lo avevamo visto in diversi programmi italiani, tra cui Uomini e Donne che lo ha incoronato tronista per una stagione, e oggi Ivan Gonzalez è tornato a far parlare di sè per il suo orientamento sessuale. Stando alle voci del web, il ragazzo sarebbe gay e avrebbe una relazione con un uomo che lavora nel programma di Maria De Filippi. Sarebbe, infatti, questa la causa per cui è finita la relazione con Oriana Marzoli, la quale è stata lasciata in diretta tv. News Uomini e Donne: Ivan Gonzalez è gay? Sembra incredibile ma è tempo di clamorosi coming out da qualche settimana a questa parte. Questa volta il protagonista è un ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex tentatore di Temptation Island Vip. ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Lo avevamo visto in diversi programmi italiani, tra cuiche lo ha incoronatoper una stagione, e oggi Ivan Gonzalez è tornato a far parlare di sè per il suo orientamento sessuale. Stando alle voci del web, il ragazzo sarebbe gay e avrebbe una relazione con un uomo che lavora nel programma di Maria De Filippi. Sarebbe, infatti, questa la causa per cui è finita la relazione con Oriana Marzoli, la quale è stata lasciata in diretta tv. News: Ivan Gonzalez è gay? Sembra incredibile ma è tempo di clamorosi coming out da qualche settimana a questa parte. Questa volta il protagonista è un exdi, nonché ex tentatore di Temptation Island Vip. ...

Camba360 : @guidobuzzati Non posso che accodarmi... Gigi è il Mito. Un cagliaritano di Leggiuno. Le cronache di oggi hanno de… - generacomplotti : RT @dailynews_24: Uomini e Donne: Andrea Damante perseguitato dal gossip? ”Su di me solo fake news” - dailynews_24 : Uomini e Donne: Andrea Damante perseguitato dal gossip? ”Su di me solo fake news” - generacomplotti : RT @zazoomblog: Uomini e Donne: Andrea Damante perseguitato dal gossip? ”Su di me solo fake news” - #Uomini #Donne: #Andrea #Damante https:… - zazoomblog : Uomini e Donne: Andrea Damante perseguitato dal gossip? ”Su di me solo fake news” - #Uomini #Donne: #Andrea #Damante -