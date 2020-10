Gattuso: «C’è timore per il Covid, ma il calcio è un’azienda» (Di mercoledì 21 ottobre 2020) «C’è timore e preoccupazione fra noi per la situazione dei contagi dell’Az Alkmaar, così come era avvenuto prima della partita con il Genoa, ma è lo stesso timore che abbiamo quando usciamo fuori da casa nostra». Lo dice Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, parlando del pericolo di contagio rappresentato dall’incrocio con una squadra nella quale … L'articolo Gattuso: «C’è timore per il Covid, ma il calcio è un’azienda» è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 21 ottobre 2020) «C’èe preoccupazione fra noi per la situazione dei contagi dell’Az Alkmaar, così come era avvenuto prima della partita con il Genoa, ma è lo stessoche abbiamo quando usciamo fuori da casa nostra». Lo dice Gennaro, tecnico del Napoli, parlando del pericolo di contagio rappresentato dall’incrocio con una squadra nella quale … L'articolo: «C’èper il, ma ilè un’azienda» è stato realizzato dae Finanza -e finanza: notizie e analisi sul business del

SkySport : Napoli-AZ Alkmaar, Gattuso: 'C’è timore per il coronavirus, ma siamo pagati per questo' - ZZiliani : Gattuso dice che è arrabbiato per non aver giocato contro la Juventus e il pompiere #Caressa, in uscita di servizio… - Olimpia02191317 : RT @tuttonapoli: Gattuso a Sky: 'Siamo pagati per fare questo lavoro, ma c'è paura. Osimhen-Mertens?' - GIUSPEDU : RT @CalcioFinanza: #Gattuso: «C’è timore per il #Covid, ma il calcio è un’azienda» - tuttonapoli : Gattuso a Sky: 'Siamo pagati per fare questo lavoro, ma c'è paura. Osimhen-Mertens?' -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso C’è Lozano: tacnia, zureja e sustanza, natu jucatore a ppietto a cchillo 'e primma! IlNapolista