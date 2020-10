Coronavirus, record di casi in Lombardia: più di 4000 positivi in 24 ore (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sono oltre 4000, secondo quanto risulta all’ANSA, i nuovi positivi registrati oggi in Lombardia, a fronte di circa 36 mila tamponi eseguiti. Sono numeri record per la regione che portano il rapporto tamponi/positivi circa all’11%, rispetto al 9,3% di ieri. Dei nuovi positivi circa 300 sono ricoverati in reparti Covid e un decina in più sono i pazienti in terapia intensiva. Il precedente record di casi positivi era del 21 marzo scorso con 3251 positivi ma un numero di tamponi molto più contenuto.L'articolo Coronavirus, record di casi in Lombardia: più di 4000 positivi in 24 ore ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sono oltre, secondo quanto risulta all’ANSA, i nuoviregistrati oggi in, a fronte di circa 36 mila tamponi eseguiti. Sono numeriper la regione che portano il rapporto tamponi/circa all’11%, rispetto al 9,3% di ieri. Dei nuovicirca 300 sono ricoverati in reparti Covid e un decina in più sono i pazienti in terapia intensiva. Il precedentediera del 21 marzo scorso con 3251ma un numero di tamponi molto più contenuto.L'articolodiin: più diin 24 ore ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, il rapporto tra casi positivi e tamponi tocca il record del 9,4% #ANSA #ANSAScienza - MediasetTgcom24 : Coronavirus, record di nuovi casi in Lombardia: oltre 4000 positivi - fattoquotidiano : CONTAGI IN EUROPA Arrivano quasi a 7mila i nuovi casi di coronavirus in Germania, ma a colpire oggi è il Regno Uni… - Inviaggiatore : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, record di casi in #Lombardia, oltre 4000 positivi. Circa 36 mila i tamponi, rapporto all' 11% #ANSA https:… - xstuckwitharry : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, record di casi in #Lombardia, oltre 4000 positivi. Circa 36 mila i tamponi, rapporto all' 11% #ANSA https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus record Coronavirus. Record di nuovi casi in Europa, aumentano i ricoveri. Madrid verso coprifuoco notturno Rai News Coronavirus Lombardia, bollettino di oggi 21 ottobre: 4.126 contagi in 24 ore, nuovo record

Record di contagi in Lombardia nella giornata di oggi, mercoledì 21 ottobre, stando alle prime indiscrezioni sui dati relativi all'emergenza Coronavirus in Lombardia. Secondo quanto riportato dal ...

Record di miliardari in Cina nell'anno del Covid. Sono 878, Jack Ma in testa

AGI - È record di miliardari in Cina nell'anno segnato dall'epidemia di Covid-19. Sono 878 in totale, 257 in più rispetto allo scorso anno: un risultato dovuto soprattutto alle molte Ipo e alla ...

Record di contagi in Lombardia nella giornata di oggi, mercoledì 21 ottobre, stando alle prime indiscrezioni sui dati relativi all'emergenza Coronavirus in Lombardia. Secondo quanto riportato dal ...AGI - È record di miliardari in Cina nell'anno segnato dall'epidemia di Covid-19. Sono 878 in totale, 257 in più rispetto allo scorso anno: un risultato dovuto soprattutto alle molte Ipo e alla ...