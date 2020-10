Conte, “Non abbiamo mai abbassato la guardia. Limitare spostamenti non necessari” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’informativa in Senato del premier Conte sul dpcm del 18 ottobre 2020. ROMA – Il premier Conte in Senato per l’informativa sul dpcm del 18 ottobre. Il presidente del Consiglio è atteso a Palazzo Madama per spiegare le nuove misure. L’informativa del premier Conte in Senato sul dpcm del 18 ottobre Il premier Conte in Senato ha informato il Senato sul nuovo provvedimento: “L’evolversi della situazione epidemiologica ha reso necessaria l’adozione urgente di un ulteriore dpcm …. Voglio sottolineare che nei mesi successivi alla fase più acuta della pandemia non abbiamo mai abbassato la guardia. Siamo stati i primi a scegliere misure più rigorose e poi ad essere più prudenti nella ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) L’informativa in Senato del premiersul dpcm del 18 ottobre 2020. ROMA – Il premierin Senato per l’informativa sul dpcm del 18 ottobre. Il presidente del Consiglio è atteso a Palazzo Madama per spiegare le nuove misure. L’informativa del premierin Senato sul dpcm del 18 ottobre Il premierin Senato ha informato il Senato sul nuovo provvedimento: “L’evolversi della situazione epidemiologica ha reso necessaria l’adozione urgente di un ulteriore dpcm …. Voglio sottolineare che nei mesi successivi alla fase più acuta della pandemia nonmaila. Siamo stati i primi a scegliere misure più rigorose e poi ad essere più prudenti nella ...

