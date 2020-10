Cerva ferita a morte da un bracconiere nel Torinese | il suo Bambi le resta accanto fino alla fine

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il cerbiatto è rimasto vicino ai veterinari che cercavano di salvare la madre, colpita da un cacciatore fuggito in auto. Quando è spirata si è allontanato nel bosco

La Repubblica

L'animale è rimasto vicino ai veterinari che cercavano di salvare la madre, colpita da un cacciatore fuggito in auto. Quando è spirata si ...BERNA - Ogni anno in Svizzera gli incidenti stradali che coinvolgono animali selvatici provocano danni per oltre 50 milioni di franchi, secondo una statistica di AXA. La compagnia, numero uno elvetico ...