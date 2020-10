Bergamo, Gori: “Coprifuoco necessario” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La seconda ondata di Covid è arrivata, sta investendo tutto il paese. Alcune regioni si sono già mosse per correre ai ripari. Tra queste la Lombardia, che nelle prossime ore annuncerà il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino. Una misura necessaria secondo il sindaco di Bergamo Giorgio Gori: “Il coprifuoco arriverà”, ha detto nel corso della trasmissione ‘Non stop news’ su Rtl 102.5. “Il comitato tecnico scientifico della regione è stato molto chiaro nei giorni scorsi – ha detto il numero uno di Bergamo – I numeri proiettati a due settimane ci dicono che in Lombardia avremo 600 persone in terapia intensiva e 4mila persone ricoverate per Covid. Una situazione altrettanto preoccupante rispetto alla prima ondata, quindi secondo me serve coraggio, in questo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 ottobre 2020) La seconda ondata di Covid è arrivata, sta investendo tutto il paese. Alcune regioni si sono già mosse per correre ai ripari. Tra queste la Lombardia, che nelle prossime ore annuncerà il coprifuoco dalle 23 alle 5 del mattino. Una misura necessaria secondo il sindaco diGiorgio: “Il coprifuoco arriverà”, ha detto nel corso della trasmissione ‘Non stop news’ su Rtl 102.5. “Il comitato tecnico scientifico della regione è stato molto chiaro nei giorni scorsi – ha detto il numero uno di– I numeri proiettati a due settimane ci dicono che in Lombardia avremo 600 persone in terapia intensiva e 4mila persone ricoverate per Covid. Una situazione altrettanto preoccupante rispetto alla prima ondata, quindi secondo me serve coraggio, in questo ...

