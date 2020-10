Autocertificazione per spostamenti interprovinciali, scarica il modulo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, introduce il divieto di spostamento dalla provincia di residenza o domicilio abituale ad altre province della Campania. Se necessario per motivi di salute, lavoro o necessità, il trasferimento sarà autocertificato sotto la responsabilità personale. È consentito il ritorno alla propria residenza o residenza abituale. Inoltre, l’ordinanza suggerisce di chiedere al Ministro della Salute di condividere e disporre la sospensione di tutte le attività dalle 23:00 alle 5:00 e i trasferimenti dalla mezzanotte, a partire dal prossimo fine settimana, all’interno delle regioni. scarica L’AUTOCERTICIAZIONE, IL PDF L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, introduce il divieto di spostamento dalla provincia di residenza o domicilio abituale ad altre province della Campania. Se necessario per motivi di salute, lavoro o necessità, il trasferimento sarà autocertificato sotto la responsabilità personale. È consentito il ritorno alla propria residenza o residenza abituale. Inoltre, l’ordinanza suggerisce di chiedere al Ministro della Salute di condividere e disporre la sospensione di tutte le attività dalle 23:00 alle 5:00 e i trasferimenti dalla mezzanotte, a partire dal prossimo fine settimana, all’interno delle regioni.L’AUTOCERTICIAZIONE, IL PDF L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

