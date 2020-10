Among Us giocato da Alexandria Ocasio-Cortez su Twitch è stato uno dei più grandi eventi della storia dello streaming (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nella serata di ieri, la deputata Alexandria Ocasio-Cortez ha trasmesso in streaming Among Us assieme a streamer famosi tra cui Pokimane, HasanAbi, Jacksepticeye e DrLupo, nonché il collega rappresentante della Camera degli Stati Uniti Ilhan Omar. Lo streaming di tre ore è stato un enorme successo, ed ha attirato un numero enorme di spettatori mentre la rappresentante democratica incoraggiava gli spettatori ad andare a votare per le elezioni negli USA.La sola diretta streaming della deputata ha raggiunto il picco di oltre 430.000 spettatori simultanei, il che lo avvicina alla diretta di Twitch più seguita della storia. Combinando questo con le cifre ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Nella serata di ieri, la deputataha trasmesso inUs assieme a streamer famosi tra cui Pokimane, HasanAbi, Jacksepticeye e DrLupo, nonché il collega rappresentanteCamera degli Stati Uniti Ilhan Omar. Lodi tre ore èun enorme successo, ed ha attirato un numero enorme di spettatori mentre la rappresentante democratica incoraggiava gli spettatori ad andare a votare per le elezioni negli USA.La sola direttadeputata ha raggiunto il picco di oltre 430.000 spettatori simultanei, il che lo avvicina alla diretta dipiù seguita. Combinando questo con le cifre ...

