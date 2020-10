Un Posto al Sole: cinque attori verso l’addio? (Di martedì 20 ottobre 2020) La storica fiction di Rai 1, Un Posto al Sole, potrebbe vedere la partenza di ben cinque attori simbolo di una delle serie tv più longeve della televisione italiana. Un Posto al Sole è la prima soap opera interamente prodotta in Italia. In onda su Rai 3 dal 1996, sembra non sentire affatto il peso … L'articolo Un Posto al Sole: cinque attori verso l’addio? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 20 ottobre 2020) La storica fiction di Rai 1, Unal, potrebbe vedere la partenza di bensimbolo di una delle serie tv più longeve della televisione italiana. Unalè la prima soap opera interamente prodotta in Italia. In onda su Rai 3 dal 1996, sembra non sentire affatto il peso … L'articolo Unall’addio? proviene da www.meteoweek.com.

CasaLettori : RT @UPAS_Rai: Rivivi le #storie della #22esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e subito dopo on… - UPAS_Rai : Rivivi le #storie della #22esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e subi… - jacopogiliberto : RT @PinoMusolino: A volte, a #Venezia, di mattina capita che spunti un sole carico e birichino dietro alle #Zitelle, proprio dove sono nato… - _claarissa : E infatti: arrivo e non sapevo che ci fosse un codice da presentare dopo aver prenotato il posto in aula, il custod… - Teleblogmag : Serena perderà il bambino? Iscriviti al nostro canale Telegram! -