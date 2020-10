Un evento esclusivo con Francesco Guccini il 29 ottobre | come partecipare

(Di martedì 20 ottobre 2020) Unconsi terrà il prossimo 29, dalle ore 18.30.presenterà il secondo capitolo dell’album Note Di Viaggio e sarà con Mauro Pagani. Qualche settimana dopo l’uscita del secondo capitolo dell’album celebrativo dedicato alla musica di, La Feltrinelli organizza unin diretta streaming, riservato ai possessori dell’album. Giovedì 29alle ore 18.30e Mauro Pagani presentano Note Di Viaggio Capitolo 2, in unincontro online riservato a tutti coloro che hanno acquistato o che acquisteranno entro la data ...

aves_giove : @armagio Anche perché più esasperano i calendari più l'interesse cala. Loro lo fanno per soldi, ma la gente si appa… - GentileWedding : ?? Scopri la collezione @rosa_clara e partecipa ad un evento esclusivo presso #GentileWedding Monopoli. L'evento… - Primahyadum : @pasconte1 E' lo specchio esatto della nostra società: individui deboli, paurosi di tutto, con il culto esclusivo d… - AutoVernocchi : Da #Vernocchi abbiamo ospitato durante il week end un Evento Esclusivo, dove il marchio Ferrari è stato il protagon… - RomaOra_it : Mercoledì 21 Ottobre alle 18:00 un evento ONLINE esclusivo per visitare al tramonto la #TerrazzadelleQuadrighe al… -

Ultime Notizie dalla rete : evento esclusivo

OptiMagazine

Come accade ogni anno, tanti giochi avvieranno eventi speciali dedicati ad Halloween e in Hyper Scape, il titolo battle royale free-to-play di Ubisoft Montreal, partiranno proprio oggi, 20 ottobre, fi ...Prende il nome di 'Stammtisch – Formazione & Cultura' il ciclo di eventi partito in primavera e nato dalla collaborazione tra la Travel Management Company e la multinazionale leader nel campo dell ...