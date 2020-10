The Crown, Dominic West sarà il principe Carlo nella quinta stagione (Di martedì 20 ottobre 2020) The Crown recluta Dominic West direttamente da The Affair per interpretare il principe Carlo nella quinta stagione. A darne notizia è il Sun. La scelta a occhio appare ironica e coraggiosa. Coraggiosa perché dare a un sex symbol come West il ruolo di Charles Windsor potrebbe rivelarsi una sfida per il trucco. Ironica perché affidare al protagonista di The Affair un personaggio che ha segnato la storia della Corona col suo ‘triangolo’ trentennale ha un suo perché. Scherzi a parte, il nome di Dominic West finisce per riempire una casella strategica per il cast della prossima stagione di The Crown, che vedrà il secondo cambio ... Leggi su tvblog (Di martedì 20 ottobre 2020) Thereclutadirettamente da The Affair per interpretare il. A darne notizia è il Sun. La scelta a occhio appare ironica e coraggiosa. Coraggiosa perché dare a un sex symbol comeil ruolo di Charles Windsor potrebbe rivelarsi una sfida per il trucco. Ironica perché affidare al protagonista di The Affair un personaggio che ha segnato la storia della Corona col suo ‘triangolo’ trentennale ha un suo perché. Scherzi a parte, il nome difinisce per riempire una casella strategica per il cast della prossimadi The, che vedrà il secondo cambio ...

the crown 3 5

