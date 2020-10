Stefano Bettarini ed Elisabetta Gregoraci | flirt mentre lei stava con Briatore? Riesplode il gossip

Stefano Bettarini ed Elisabetta Gregoraci: flirt mentre lei stava con Briatore? (Ri)esplode il gossip (Di martedì 20 ottobre 2020) I tanto attesi nuovi ingressi al GF Vip slittano ancora. Chi, ieri sera, aspettava di poter conoscere i nuovi concorrenti dell’edizione, infatti, è rimasto ancora una volta deluso, a partire da Tommaso Zorzi che si era messo in tiro in vista dell’incontro con i nuovi inquilini. Tuttavia già dalla prossima puntata di venerdì potremmo fare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 20 ottobre 2020) I tanto attesi nuovi ingressi al GF Vip slittano ancora. Chi, ieri sera, aspettava di poter conoscere i nuovi concorrenti dell’edizione, infatti, è rimasto ancora una volta deluso, a partire da Tommaso Zorzi che si era messo in tiro in vista dell’incontro con i nuovi inquilini. Tuttavia già dalla prossima puntata di venerdì potremmo fare... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Stefano Bettarini e Elisabetta Gregoraci: flirt mentre lei stava con Briatore? #gfvip - Affaritaliani : #GrandeFratelloVip5, Selvaggia entra nella Casa. E non solo... NOMINATION!!! - Santuz15 : RAGA ma la sagoma del tizio non è Bettarini Stefano cazzo è Bettarini figlio guardate il taglio di capello #GFVIP - FabriziaSolazzo : Comunque voglio vedere la faccia di Elisabetta quando vedrà Bettarini, che tra l’altro di nome fa Stefano e si pres… - bearbops : A questo punto spero che il famoso Stefano per cui alla Gregoraci batte il cuore è Bettarini, sennò la sua entrata… -