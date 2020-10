Sta in metropolitana a Parigi e ha dei dolori atroci: si accascia sul pavimento e fa una cosa da brividi (Di martedì 20 ottobre 2020) In metropolitana se ne vedono tante, anzi, tantissime. C’è chi dorme, chi balla, chi amoreggia, chi sta al telefono, chi risolve problemi, chi litiga; un vero e proprio calderone di emozioni, volti e storie. Peccato che alcune di queste non siano abbastanza interessanti da essere raccontate, altre beh… La protagonista di vicenda ha il pancione e dolori fortissimi mentre viaggia in metro… dolori atroci in metropolitana: partorisce sul pavimento La donna protagonista di questa storia stava viaggiando in metropolitana, era una giornata come le altre, stava andando al lavoro e tutto procedeva nel verso giusto. Almeno fino a quando non ha iniziato ad avvertire delle fitte fortissime, un dolore incontenibile, proveniente proprio dal suo pancione. ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 20 ottobre 2020) Inse ne vedono tante, anzi, tantissime. C’è chi dorme, chi balla, chi amoreggia, chi sta al telefono, chi risolve problemi, chi litiga; un vero e proprio calderone di emozioni, volti e storie. Peccato che alcune di queste non siano abbastanza interessanti da essere raccontate, altre beh… La protagonista di vicenda ha il pancione efortissimi mentre viaggia in metro…in: partorisce sulLa donna protagonista di questa storia stava viaggiando in, era una giornata come le altre, stava andando al lavoro e tutto procedeva nel verso giusto. Almeno fino a quando non ha iniziato ad avvertire delle fitte fortissime, un dolore incontenibile, proveniente proprio dal suo pancione. ...

violet6femme : Vi accusano di non aver ancora scaricato quel fanfarone criminale di salamerda, anche. O volete ancora sostenere ch… - unmagroio : RT @lucrezianoia: Non si può vivere così #spininelfianco... sta mattina in metropolitana son saliti 6 sbirri e 1 cane e hanno annusato tutt… - 4Tchat : RT @lucrezianoia: Non si può vivere così #spininelfianco... sta mattina in metropolitana son saliti 6 sbirri e 1 cane e hanno annusato tutt… - lucrezianoia : Non si può vivere così #spininelfianco... sta mattina in metropolitana son saliti 6 sbirri e 1 cane e hanno annusat… - KB_Lakers24_ : Niente panico ma da chi sta in prima linea arrivano notizie nulla affatto rassicuranti. Le parole di Walter Bergama… -

Ultime Notizie dalla rete : Sta metropolitana Covid, a Chiavari mezzi pubblici “su misura” per gli studenti: accordo Atp-dirigenti scolastici GenovaToday Sta in metropolitana a Parigi e ha dei dolori atroci: si accascia sul pavimento e fa una cosa da brividi

In metropolitana se ne vedono tante, anzi, tantissime. C’è chi dorme, chi balla, chi amoreggia, chi sta al telefono, chi risolve problemi, chi litiga; un vero e proprio calderone di emozioni ...

Metro, sì a progetto fattibilità parcheggio Bengasi

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - E' stato approvato questa mattina dalla Giunta comunale di Torino il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del parcheggio di interscambio con la ...

In metropolitana se ne vedono tante, anzi, tantissime. C’è chi dorme, chi balla, chi amoreggia, chi sta al telefono, chi risolve problemi, chi litiga; un vero e proprio calderone di emozioni ...(ANSA) - TORINO, 20 OTT - E' stato approvato questa mattina dalla Giunta comunale di Torino il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del parcheggio di interscambio con la ...