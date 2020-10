Spazio | countdown per il rendez-vous tra OSIRIS-Rex e l’asteroide Bennu | è arrivata alla sua meta grazie ad una “bussola” italiana

(Di martedì 20 ottobre 2020) In programma tra poche ore iltra la sonda statunitense-Rex ed il suo asteroide, un incontro ravvicinato che servirà a raccogliere campioni di roccia da riportare sulla Terra. La sonda della Nasa-Rex (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security – Regolith Explorer) è partita da Cape Canaveral nel settembre del 2016 con l’obiettivo di raccogliere campioni del suolo dell’asteroide, che ha raggiunto a dicembre 2018. Dopo una ricognizione globale, la sonda oggi raggiunge la superficie dell’asteroide e dovrà raccogliere almeno 60 grammi di materiale.suaad una ...

il15diottobre : NELL'ULTIMO TEST DI BUZZFEED COUNTDOWN NON ERA NEMMENO MENZIONATO E HANNO LASCIATO UNO SPAZIO VUOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Spazio countdown

Meteo Web

cinque speakers, provenienti dal mondo delle imprese, dell’associazionismo e della ricerca, selezionati direttamente dagli studenti, si alterneranno per presentare le proprie proposte a tutela e difes ...PERUGIA - Perugia per l'ambiente con Countdown, un'iniziativa globale promossa e organizzata da Ted, in collaborazione con la coalizione Future Stewards, che mira a sostenere e accelerare ...