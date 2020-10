Spadafora: “La Serie A non so se finirà. Cristiano Ronaldo? Non deve sentirsi al di sopra di tutti” (Di martedì 20 ottobre 2020) Intervenuto nella trasmissione di La 7, L’aria che tira, il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato in merito alla situazione epidemiologica legata al Covid e allo sport, affermando come da venerdì verrà attuato un nuovo protocollo che vedrà maggiori restrizioni per le palestre e ha parlato della Serie A e della polemica con Cristiano Ronaldo. Queste le parole del Ministro: “Venerdì pubblicheremo un protocollo attuativo più rigido per le palestre e le piscine che prevede maggiore distanziamento e anche il possibile utilizzo della mascherina in determinate attività. Io ho difeso lo sport perché non mi andava l’idea che fosse l’unico settore fortemente penalizzato ed è giusto che si proceda a tenere aperte tutte le ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 20 ottobre 2020) Intervenuto nella trasmissione di La 7, L’aria che tira, il ministro dello Sport, Vincenzo, ha parlato in merito alla situazione epidemiologica legata al Covid e allo sport, affermando come da venerdì verrà attuato un nuovo protocollo che vedrà maggiori restrizioni per le palestre e ha parlato dellaA e della polemica con. Queste le parole del Ministro: “Venerdì pubblicheremo un protocollo attuativo più rigido per le palestre e le piscine che prevede maggiore distanziamento e anche il possibile utilizzo della mascherina in determinate attività. Io ho difeso lo sport perché non mi andava l’idea che fosse l’unico settore fortemente penalizzato ed è giusto che si proceda a tenere aperte tutte le ...

capuanogio : #Spadafora (quello che non ne avrebbe più parlato): 'Avevo promesso che non sarei tornato sulla questione #Ronaldo,… - capuanogio : #Spadafora: 'Concludere il campionato? 'Ce la possiamo fare ma non so se si potrà arrivare fino in fondo. Non abbia… - FBiasin : Il problema di #Spadafora è che parla delle 'cose di calcio' con la leggerezza che potrebbe avere chiunque, tranne il ministro dello Sport. - RepubblicaTv : Serie A, Spadafora: 'Finirà regolarmente? Non lo so'. E su Ronaldo: 'Ha violato il protocollo': 'Non abbiamo nessun… - TOSADORIDANIELA : RT @FBiasin: Il problema di #Spadafora è che parla delle 'cose di calcio' con la leggerezza che potrebbe avere chiunque, tranne il ministro… -

