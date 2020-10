Si masturba in diretta su Zoom | sospeso un collaboratore del New Yorker

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 20 ottobre 2020) New York, 20 ott – Che gli scrittori, soprattutto quelli progressisti o liberal che dir si voglia, possano essere molto autoreferenziali, ai limiti deltorio, è cosa nota; ma Jeffrey Toobin, analista legale della Cnn edel prestigioso giornale New, è uscito dalla metafora per entrare, prepotentemente, nel campo dellazione reale. Toobin, durante una riunione redazionale avvenuta suha infatti pensato bene di indulgere in un atto di auto-erotismo. «Credevo di non essere visibile. Pensavo che nessuno potesse vedermi. Pensavo di aver silenziato il video», ha dichiarato poi a sua parziale «discolpa».dal NewFino ad oggi incidenti di percorso anche piuttosto imbarazzanti non ...