Selvaggia Roma mostra le curve: in costume fa il pieno di like (Di martedì 20 ottobre 2020) Selvaggia Roma pronta a portare scompiglio nella casa del Grande Fratello Vip: le sue curve mozzafiato si metteranno tra Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci? Se ne sta parlando molto negli ultimi giorni: per le prossime puntate sono previsti nuovi ingressi all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Tra i prescelti anche Selvaggia Roma, vecchia conoscenza del … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 20 ottobre 2020)pronta a portare scompiglio nella casa del Grande Fratello Vip: le suemozzafiato si metteranno tra Pierpaolo ed Elisabetta Gregoraci? Se ne sta parlando molto negli ultimi giorni: per le prossime puntate sono previsti nuovi ingressi all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Tra i prescelti anche, vecchia conoscenza del … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Emyli009 : @_hellotetectif Sì ma 11 nuovi concorrenti ?? il problema sono Selvaggia Roma e Bettarini. Li farei entrare solo per buttarli fuori ?? - claudiaheda : Quindi Selvaggia Roma non è una bufala? Facciamo fuori lei o Bettarini per primi? #gfvip - itsmoni_que : @claudiaheda Dovrebbe essere Selvaggia Roma e non Lucarelli. La Lucarelli sta facendo la giurata a Ballando con le… - minigio20 : Ma Selvaggia Roma entra nella Casa perché? Per cosa è Vip? #GfVip - francescaditom6 : #radiostonata per carità selvaggia Roma -