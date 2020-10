Rifiuti: discariche abusive al Nord, arresti del Noe (Di martedì 20 ottobre 2020) MILANO, 20 OTT - I carabinieri del Noe di Milano, con la collaborazione dal Gruppo per la Tutela Ambientale di Milano e dai Comandi provinciali competenti territorialmente con l'impiego di circa 400 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 20 ottobre 2020) MILANO, 20 OTT - I carabinieri del Noe di Milano, con la collaborazione dal Gruppo per la Tutela Ambientale di Milano e dai Comandi provinciali competenti territorialmente con l'impiego di circa 400 ...

Le discariche sono principalmente in Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, e - secondo le accuse - avrebbero smaltito illecitamente circa 24mila tonnellate di rifiuti provenienti - su ...

in una informativa sulla attività di controllo svolta in relazione al sito privato per trattamento dei rifiuti, aveva evidenziato già nel giugno 2008, i problemi derivanti dalla depurazione di ...

