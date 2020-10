Questione di Zoom: il giornalista del New Yorker sospeso per “atti osceni” in videoconferenza (Di martedì 20 ottobre 2020) «Ho commesso un errore stupido e umiliante, credendo di non essere inquadrato. Chiedo scusa a mia moglie, alla mia famiglia, agli amici e ai colleghi». Jeffrey Toobin, redattore del New Yorker, è stato sospeso dal suo giornale per una vicenda che ha causato non pochi imbarazzi alla prestigiosa testata americana. Durante una videoconferenza sulla piattaforma Zoom infatti il giornalista, sicuro di aver spento la webcam e il microfono del suo computer, aveva iniziato a masturbarsi. In realtà, la telecamera era rimasta attiva e ha mostrato agli altri partecipanti della videocall gli atti osceni di Toobin. «Credevo di non essere visibile su Zoom. Pensavo che nessuno dei partecipanti alla videochiamata potesse vedermi. Ero convinto di aver disattivato audio ... Leggi su open.online (Di martedì 20 ottobre 2020) «Ho commesso un errore stupido e umiliante, credendo di non essere inquadrato. Chiedo scusa a mia moglie, alla mia famiglia, agli amici e ai colleghi». Jeffrey Toobin, redattore del New, è statodal suo giornale per una vicenda che ha causato non pochi imbarazzi alla prestigiosa testata americana. Durante unasulla piattaformainfatti il, sicuro di aver spento la webcam e il microfono del suo computer, aveva iniziato a masturbarsi. In realtà, la telecamera era rimasta attiva e ha mostrato agli altri partecipanti della videocall gli atti osceni di Toobin. «Credevo di non essere visibile su. Pensavo che nessuno dei partecipanti alla videochiamata potesse vedermi. Ero convinto di aver disattivato audio ...

