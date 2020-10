Nina Moric accuse choc contro la madre di Fabrizio Corona: «È stata lei a rovinare mio figlio» (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo l’ospitata di Fabrizio Corona a ‘Live Non è la D’Urso’ Nina Moric ha deciso di pubblicare un lungo video che mostra il figlio Carlos spiegare le sue ragioni. Uno sfogo doloroso reso noto per volontà dello stesso giovane, ormai maggiorenne. Una decisione che ha suscitato l’indignazione di molti: la showgirl croata è stata accusata di aver sbandierato pubblicamente dinamiche private, che dovevano restare in famiglia. «Ma come avete ridotto questa ragazzo?» è uno dei tanti commenti negativi in basso al post. Esasperata, a sua volta, la Moric ha replicato ad alcuni utenti e ha puntato il dito contro Gabriella Previtera, la madre di ... Leggi su urbanpost (Di martedì 20 ottobre 2020) Dopo l’ospitata dia ‘Live Non è la D’Urso’ha deciso di pubblicare un lungo video che mostra ilCarlos spiegare le sue ragioni. Uno sfogo doloroso reso noto per volontà dello stesso giovane, ormai maggiorenne. Una decisione che ha suscitato l’indignazione di molti: la showgirl croata èaccusata di aver sbandierato pubblicamente dinamiche private, che dovevano restare in famiglia. «Ma come avete ridotto questa ragazzo?» è uno dei tanti commenti negativi in basso al post. Esasperata, a sua volta, laha replicato ad alcuni utenti e ha puntato il ditoGabriella Previtera, ladi ...

