Milano in immagini per raccontare la città che si ricostruisce dopo la pandemia (Di martedì 20 ottobre 2020) “Ma noi ricostruiremo”. È il maggio del 1945, poche settimane appena dopo la Liberazione. E il sindaco di Milano, Antonio Greppi, socialista, fascia tricolore attorno al corpo e sguardo sorridente e severo, come s’addice a un’autorità popolare nella democrazia appena ritrovata, guarda le macerie della città stravolta dalla guerra e prende un impegno, interpreta l’anima di una città ferita e semidistrutta ma tutt’altro che doma, indica un orizzonte.La ricostruzione, appunto. Appena un anno dopo, l’11 maggio del 1946, quella ricostruzione ha un simbolo: il Teatro alla Scala che riapre, con l’inaugurazione della nuova stagione. Era stato sventrato dal bombardamento nella notte tra il 15 e il 16 agosto del 1943. Adesso è lì, splendente di luci e ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 ottobre 2020) “Ma noi ricostruiremo”. È il maggio del 1945, poche settimane appenala Liberazione. E il sindaco di, Antonio Greppi, socialista, fascia tricolore attorno al corpo e sguardo sorridente e severo, come s’addice a un’autorità popolare nella democrazia appena ritrovata, guarda le macerie della città stravolta dalla guerra e prende un impegno, interpreta l’anima di una città ferita e semidistrutta ma tutt’altro che doma, indica un orizzonte.La ricostruzione, appunto. Appena un anno, l’11 maggio del 1946, quella ricostruzione ha un simbolo: il Teatro alla Scala che riapre, con l’inaugurazione della nuova stagione. Era stato sventrato dal bombardamento nella notte tra il 15 e il 16 agosto del 1943. Adesso è lì, splendente di luci e ...

Settanta fotografie, selezionate dall'immenso archivio di Publifoto, per raccontare la Milano distrutta dai bombardamenti anglo-americani del '43 e, accanto, un'altra serie di scatti, del fotografo Da ...

