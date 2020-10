Mascherine anti-covid: Conte chiede aiuto ai Ferragnez (Di martedì 20 ottobre 2020) Il premier Giuseppe Conte ha contattato Chiara Ferragni e Fedez per chiedere il loro aiuto nel sensibilizzare la popolazione sulla mascherina. Conte ha chiamato i Ferragnez per chiedergli aiuto e diffondere la necessità di indossare sempre la mascherina. “Con un semplice gesto potremmo evitare lo scenario che abbiamo vissuto negli scorsi mesi. Quindi mi raccomando ragazzi, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 20 ottobre 2020) Il premier Giuseppeha contattato Chiara Ferragni e Fedez perre il loronel sensibilizzare la popolazione sulla mascherina.ha chiamato iperrglie diffondere la necessità di indossare sempre la mascherina. “Con un semplice gesto potremmo evitare lo scenario che abbiamo vissuto negli scorsi mesi. Quindi mi raccomando ragazzi, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

