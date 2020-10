Luigi Di Maio: "No al rimpasto, subito un cronoprogramma" (Di martedì 20 ottobre 2020) Luigi Di Maio nega qualunque possibilità e qualunque ambizione di voler tornare a fare il vicepremier, magari insieme a Zingaretti: “Bisogna lavorare sui temi, sui programmi e non sulle poltrone. Il rimpasto non è una soluzione. Gli italiani vogliono vederci lavorare”. E sprona Conte a fare presto sul patto di fine legislatura, quasi non volendo sentir parlare di Mes. Il ministro degli Esteri difende le misure prese nell’ultimo dpcm, ammette che su tamponi e drive in c’è un problema, e spiega: “Dobbiamo tutelare artigiani, ristoratori, imprenditori. Un nuovo lockdown sarebbe un duro colpo al Paese e stiamo lavorando con tutte le nostre energie, ascoltando tutte le parti, per evitarlo”. E invita a fidarsi delle Regioni e alla collaborazione reciproca, ma riserva una stoccata a ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 ottobre 2020)Dinega qualunque possibilità e qualunque ambizione di voler tornare a fare il vicepremier, magari insieme a Zingaretti: “Bisogna lavorare sui temi, sui programmi e non sulle poltrone. Ilnon è una soluzione. Gli italiani vogliono vederci lavorare”. E sprona Conte a fare presto sul patto di fine legislatura, quasi non volendo sentir parlare di Mes. Il ministro degli Esteri difende le misure prese nell’ultimo dpcm, ammette che su tamponi e drive in c’è un problema, e spiega: “Dobbiamo tutelare artigiani, ristoratori, imprenditori. Un nuovo lockdown sarebbe un duro colpo al Paese e stiamo lavorando con tutte le nostre energie, ascoltando tutte le parti, per evitarlo”. E invita a fidarsi delle Regioni e alla collaborazione reciproca, ma riserva una stoccata a ...

Italia-Spagna: Di Maio incontra omologa Gonzalez Laya, focus su temi di interesse comune in ambito Ue

Politica - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha incontrato l'omologa spagnola Arancha Gonzalez Laya a margine del XVII Foro di dialogo Italia-Spagna.. ...

