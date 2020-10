L' attacco di de Magistris a De Luca | Errori molto gravi della Regione

(Di martedì 20 ottobre 2020) AGI - "Penso ci siano stati. Non è uno scaricabarile, i numeri parlano da soli". L'al presidentegiunta campana, Vincenzo De, è del sindaco di Napoli, Luigi de, ai microfoni di Rai Radio1. "Le persone a casa sono sole, appena aumenta la febbre vanno in ospedale, il virus è fuori controllo, la medicina territoriale è stata smantellata già primapandemia. Deha vietato anche ai medici di dire la verità - aggiunge - il tampone viene fatto dopo molti giorni". Quanto alle norme più restrittive nellaper le ordinanze di De...

Dopo il coprifuoco annunciato (ma non ancora ufficializzato) in Lombardia da dopodomani, un'altra Regione si prepara a restare confinata in casa: la Campania. Ma non solo di not ...