In base ad alcune indiscrezioni dei tabloid britannici, Harry avrebbe rifiutato l'invito della Regina Elisabetta. Sua maestà, infatti, lo avrebbe invitato a Palazzo per discutere di alcune questioni urgenti. Harry rifiuta l'invito di Sua Maestà Già da qualche settimana è cominciata a circolare la notizia in base alla quale la Sovrana avrebbe chiamato Harry a … L'articolo Harry rifiuta l'invito della Regina Elisabetta: "Tutta colpa di Meghan" proviene da www.meteoweek.com.

