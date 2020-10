F1, GP Portogallo 2020. Numeri, statistiche e curiosità. Alain Prost e la Williams sono i signori della corsa lusitana (Di martedì 20 ottobre 2020) Nel weekend la Formula 1 tornerà in Portogallo dopo quasi un quarto di secolo di assenza. Infatti, la decisione di cancellare la trasferta nordamericana, ha dato l’opportunità di rivedere in calendario piste o nazioni dimenticati da tempo. Andiamo dunque ad analizzare il GP lusitano sul piano storico-statistico. Quella di domenica sarà la 17ma edizione dell’evento, la prima però nell’autodromo di Portimao, dopo quelle disputate a Oporto, Lisbona e all’Estoril. VITTORIE I piloti più vincenti in assoluto sono Alain Prost e Nigel Mansell, i quali sono stati in grado di imporsi 3 volte. Il Professore c’è riuscito nel 1984, 1987 e 1988. Il Leone, invece, ha primeggiato nel 1986, 1990 e 1992. Peraltro non bisogna dimenticare come ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020) Nel weekend la Formula 1 tornerà indopo quasi un quarto di secolo di assenza. Infatti, la decisione di cancellare la trasferta nordamericana, ha dato l’opportunità di rivedere in calendario piste o nazioni dimenticati da tempo. Andiamo dunque ad analizzare il GP lusitano sul piano storico-statistico. Quella di domenica sarà la 17ma edizione dell’evento, la prima però nell’autodromo di Portimao, dopo quelle disputate a Oporto, Lisbona e all’Estoril. VITTORIE I piloti più vincenti in assolutoe Nigel Mansell, i qualistati in grado di imporsi 3 volte. Il Professore c’è riuscito nel 1984, 1987 e 1988. Il Leone, invece, ha primeggiato nel 1986, 1990 e 1992. Peraltro non bisogna dimenticare come ...

Rinaldi_euro : El Pais: 'La Spagna rinuncia (per ora) ai prestiti del Recovery fund, prenderà solo le sovvenzioni. Portogallo e It… - SkySportF1 : Portimao al debutto in Formula 1: l'analisi del circuito #PortugueseGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - Open_gol : Alcuni paesi gravemente colpiti dalla crisi economica stanno pensando di accettare solo i contributi a fondo perdut… - MMastrantuono : RT @Open_gol: Alcuni paesi gravemente colpiti dalla crisi economica stanno pensando di accettare solo i contributi a fondo perduto e non i… - bscfederico : RT @Open_gol: Alcuni paesi gravemente colpiti dalla crisi economica stanno pensando di accettare solo i contributi a fondo perduto e non i… -