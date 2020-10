Emma verso un duetto con Gazzelle? Non si escludono collaborazioni (Di martedì 20 ottobre 2020) Emma verso un duetto con Gazzelle? L’artista non esclude questa possibilità, rispondendo a una delle domanda poste dai suoi tanti followers. “Non lo escludo”, risponde Emma, che ha anche deciso di taggare il collega che ha prontamente risposto con l’emoticon del cuore. Continua così il rapporto strettissimo di Emma con i suoi seguaci, che aggiorna di giorno in giorno sui suoi canali social. Le sue pagine ospitano annunci e indiscrezioni, ma anche momenti di vita quotidiana che l’artista vuole condividere con i suoi fan. Nelle ultime domande poste dai fan, Emma ha anche rivelato quale sia la sua canzone preferita di Calcutta, co-autore del brano Latina, rilasciato alla fine di agosto con la firma di Edoardo D’Erme ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 ottobre 2020)uncon? L’artista non esclude questa possibilità, rispondendo a una delle domanda poste dai suoi tanti followers. “Non lo escludo”, risponde, che ha anche deciso di taggare il collega che ha prontamente risposto con l’emoticon del cuore. Continua così il rapporto strettissimo dicon i suoi seguaci, che aggiorna di giorno in giorno sui suoi canali social. Le sue pagine ospitano annunci e indiscrezioni, ma anche momenti di vita quotidiana che l’artista vuole condividere con i suoi fan. Nelle ultime domande poste dai fan,ha anche rivelato quale sia la sua canzone preferita di Calcutta, co-autore del brano Latina, rilasciato alla fine di agosto con la firma di Edoardo D’Erme ...

GuitarDaniele : Che soggetto di persona nessuno lo nomina . . . E poi quando vede la faccia di un topolino mi toglie i like che… - GuitarDaniele : Ascoltami tu che ti sei messo nel mezzo tra me ed Emma Marrone - Se non vuoi avere problemi nella vita cambia ar… - emma_gattoni : RT @CasaLettori: Sei la finestra a volte verso cui indirizzo parole di notte, quando mi splende il cuore e il pudore è vano. Alda Merini… - brou_emma : @FiorettiSimone Questa luce vi tirerà verso di lei come l'Angelo e l'Agnello mi hanno tirato verso di loro sopra le… - brou_emma : @InVeritatetweet Questa luce vi tirerà verso di lei come l'Angelo e l'Agnello mi hanno tirato verso di loro sopra l… -

Ultime Notizie dalla rete : Emma verso Emma verso una collaborazione con Gazzelle? Le ultime possibilità OptiMagazine Un Posto al Sole: cinque attori verso l’addio?

La storica fiction Rai, Un Posto al Sole, potrebbe perdere cinque attori? Chi sono i personaggi che pare siano pronti a lasciare il set.

Gli indissolubili legami di Daniele Luchetti ed Emma Dante. Sugli schermi “Lacci” e “Le sorelle Macaluso”. Da non perdere

Tanto discreta e defilata è l’ambientazione romana e napoletana di “Lacci”, tanto più imprescindibile e necessaria emerge la Palermo popolare e a suo modo “favolistica” de “Le sorelle Macaluso”, che ...

La storica fiction Rai, Un Posto al Sole, potrebbe perdere cinque attori? Chi sono i personaggi che pare siano pronti a lasciare il set.Tanto discreta e defilata è l’ambientazione romana e napoletana di “Lacci”, tanto più imprescindibile e necessaria emerge la Palermo popolare e a suo modo “favolistica” de “Le sorelle Macaluso”, che ...