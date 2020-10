Elisabetta Gregoraci e Stefano: interviene la sorella che zittisce Arianna David (Di martedì 20 ottobre 2020) Emergono nuovi dettagli sul gossip del momento, quello che riguarda la vita privata di Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore sta frequentando un pilota di nome Stefano Coletti? Per il momento la diretta interessata ha preferito restare sul vago, spiegando solo che c’è una persona di nome Stefano nel suo presente che fa parte … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 20 ottobre 2020) Emergono nuovi dettagli sul gossip del momento, quello che riguarda la vita privata di. L’ex moglie di Flavio Briatore sta frequentando un pilota di nomeColetti? Per il momento la diretta interessata ha preferito restare sul vago, spiegando solo che c’è una persona di nomenel suo presente che fa parte … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

blvckrc : RT @annaadifonzo: Se continuate cosi.. sono sicura che vincerà Elisabetta al televoto. Per farla fuori dovete SALVARE anche DAYANE, visto… - fromLAXtoLHR : RT @annaadifonzo: Se continuate cosi.. sono sicura che vincerà Elisabetta al televoto. Per farla fuori dovete SALVARE anche DAYANE, visto… - NuovaLuce93 : RT @annaadifonzo: Se continuate cosi.. sono sicura che vincerà Elisabetta al televoto. Per farla fuori dovete SALVARE anche DAYANE, visto… - annaadifonzo : Se continuate cosi.. sono sicura che vincerà Elisabetta al televoto. Per farla fuori dovete SALVARE anche DAYANE,… - 2Martinello : RT @MarioManca: È incredibile come Elisabetta Gregoraci smonti tutti i disperati tentativi degli autori per parlare di lei. #gfvip -