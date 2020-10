Cyberpunk 2077 fa le cose in grande! Non solo doppiaggio in italiano ma anche lip-sync (Di martedì 20 ottobre 2020) Cyberpunk 2077 include una funzionalità che la maggior parte dei grandi giochi con lingue localizzate non hanno. CD Projekt RED, noto per essere uno studio pignolo, ha rivoluzionato la localizzazione. Il gioco sappiamo che sarà doppiato in italiano: tuttavia c'è una particolarità, ovvero che sarà disponibile anche il lip-sync che corrisponderà alla lingua parlata.Il senior level designer di Cyberpunk 2077 Miles Tost e il senior quest designer Philipp Weber hanno rivelato su Twitter come il gioco utilizza la tecnologia di terze parti di JALI Research che rende possibile che le animazioni facciali cambino con la lingua parlata. "Per le nostre scene, i nostri team di animazione e cinema hanno ovviamente aggiunto un grande lavoro ... Leggi su eurogamer (Di martedì 20 ottobre 2020)include una funzionalità che la maggior parte dei grandi giochi con lingue localizzate non hanno. CD Projekt RED, noto per essere uno studio pignolo, ha rivoluzionato la localizzazione. Il gioco sappiamo che sarà doppiato in: tuttavia c'è una particolarità, ovvero che sarà disponibileil lip-che corrisponderà alla lingua parlata.Il senior level designer diMiles Tost e il senior quest designer Philipp Weber hanno rivelato su Twitter come il gioco utilizza la tecnologia di terze parti di JALI Research che rende possibile che le animazioni facciali cambino con la lingua parlata. "Per le nostre scene, i nostri team di animazione e cinema hanno ovviamente aggiunto un grande lavoro ...

