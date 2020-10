Covid: Conte, per contenere pandemia aspettare primavera (Di martedì 20 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 20 OTT - "Già all'inizio avremo i primi due o tre milioni di dosi. Altri milioni ci arriveranno subito dopo. La Commissione europea ha commissionato ad Astrazeneca e ad altre società ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 20 OTT - "Già all'inizio avremo i primi due o tre milioni di dosi. Altri milioni ci arriveranno subito dopo. La Commissione europea ha commissionato ad Astrazeneca e ad altre società ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 18 ottobre 2020 sulle misure per il contrasto e il contenimen… - matteograndi : Stasera alle ore 19, dopo una lunga attesa, torna: GIUSEPPE CONTE - LA SERIE da un’idea di Rocco Casalino TRAMA:… - Agenzia_Ansa : ??Conte: 'I sindaci possono chiudere le piazze. Una settimana alle palestre per allinearsi a protocolli. Attività di… - SeratEnrico : RT @GiancarloDeRisi: Preso dalla necessità di barcamenarsi per tenere la poltrona, sul Mes Conte s'è già rimangiato tutto: 'Certe decisioni… - lorenzoriva77 : RT @Agenzia_Ansa: #Conte, possibili le prime dosi del #vaccino ad inizio dicembre @GiuseppeConteIT #Covid #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Conte Covid: Conte, possibili prime dosi del vaccino ad inizio dicembre - Politica Agenzia ANSA Covid, Conte: possibili prime dosi vaccino a inizio dicembre

Lo ha annunciato Conte. "Per contenere completamente la pandemia dovremo aspettare comunque la prossima primavera", ha spiegato il premier ricordando che la "Commissione europea ha chiesto a diverse ...

Covid, Conte: «Vaccino disponibile forse già a dicembre»

Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Bruno Vespa per il libro «Perché l’Italia amò Mussolini (e come ha resistito alla dittatura del Covid)» in uscita il 29 ottobre da Mondadori ...

Lo ha annunciato Conte. "Per contenere completamente la pandemia dovremo aspettare comunque la prossima primavera", ha spiegato il premier ricordando che la "Commissione europea ha chiesto a diverse ...Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Bruno Vespa per il libro «Perché l’Italia amò Mussolini (e come ha resistito alla dittatura del Covid)» in uscita il 29 ottobre da Mondadori ...