Coronavirus: Conte, ‘ritardi Recovery fund imperdonabili, Ue onori impegno’ (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Tutti gli Stati membri devono onorare l’impegno politico sottoscritto a luglio: è tempo di attivare Next generation Eu e partire al più presto. Noi 27 leader abbiamo l’obbligo morale nei confronti di decine di migliaia di vittime” del Covid19, ritardi “non ci sarebbero perdonati” anche delle “future generazioni”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo al Foro di dialogo Italia-Spagna. I programmi Ue “devono partire il primo gennaio 2021, senza ritardi che i nostri cittadini non ci perdonerebbero. La ripresa della pandemia deve vederci uniti e determinati”, ha puntualizzato il premier.L'articolo Coronavirus: Conte, ‘ritardi Recovery fund ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Tutti gli Stati membri devono onorare l’impegno politico sottoscritto a luglio: è tempo di attivare Next generation Eu e partire al più presto. Noi 27 leader abbiamo l’obbligo morale nei confronti di decine di migliaia di vittime” del Covid19, ritardi “non ci sarebbero perdonati” anche delle “future generazioni”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe, intervenendo al Foro di dialogo Italia-Spagna. I programmi Ue “devono partire il primo gennaio 2021, senza ritardi che i nostri cittadini non ci perdonerebbero. La ripresa della pandemia deve vederci uniti e determinati”, ha puntualizzato il premier.L'articolo, ‘ritardi...

Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 18 ottobre 2020 sulle misure per il contrasto e il contenimen… - fattoquotidiano : Coronavirus, Conte: “Italiani in ferie a Natale? Non faccio previsioni, rispettiamo le regole così potremo svagarci… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus @Fedez : 'Conte ci ha chiesto aiuto per invitare all'uso della mascherina' #ANSA - ZenatiDavide : Coronavirus, Conte: “Siamo in una situazione completamente differente rispetto alla prima ondata. Misure restrittiv… - the_fourty : RT @Adri19510: FIGURIAMOCI SE GIUSEPPI LASCIA LA POLTRONA, MAGARI !!!!! Guido Bertolaso a capo della task force contro il coronavirus. Il r… -