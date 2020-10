Conte spiega la nuova strategia anti-Covid: strette demandate a Comuni e Regioni (Di martedì 20 ottobre 2020) Collaborazione e delegazione. La “strategia diversa”, annunciata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi insieme al premier spagnolo Pedro Sanchez, prevede la possibilità di nuove misure restrittive che “possono essere disposte a livello territoriale dai presidenti di regione e anche dai sindaci laddove la situazione critica lo richieda. Noi raccomandiamo di mantenere un coordinamento nazionale, in particolare col ministro della salute”. “La situazione”, continua il premier, ”è completamente differente rispetto alla prima ondata. Non possiamo, dunque, riproporre la stessa strategia. Non eravamo preparati allora, adesso invece la situazione è diversa, sensibilmente diversa”. “Non ho mai avvertito un senso di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 20 ottobre 2020) Collaborazione e delegazione. La “diversa”, annunciata dal presidente del Consiglio Giuseppein conferenza stampa a Palazzo Chigi insieme al premier spagnolo Pedro Sanchez, prevede la possibilità di nuove misure restrittive che “possono essere disposte a livello territoriale dai presidenti di regione e anche dai sindaci laddove la situazione critica lo richieda. Noi raccomandiamo di mantenere un coordinamento nazionale, in particolare col ministro della salute”. “La situazione”, continua il premier, ”è completamente differente rispetto alla prima ondata. Non possiamo, dunque, riproporre la stessa. Non eravamo preparati allora, adesso invece la situazione è diversa, sensibilmente diversa”. “Non ho mai avvertito un senso di ...

