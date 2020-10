Conte | “La più grande sfida per un allenatore è far pensare 24 persone con il ‘noi’ | non con l”io' ”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 20 ottobre 2020) Il tecnico dell’Inter, Antonio, ha presentato la modalitàdi Fifa 21 sul canale Youtube dell’Inter. “Il segreto del successo; il lavoro, la passione, la voglia di migliorarsi e tenersi aggiornati, perché il calcio cambia. Laper un, nella gestione dei calciatori,; far24con il ‘noi’ e non con ‘io’. Penso che ogni bravodebba prima capire le caratteristiche del proprio calciatore, provando ad esaltarne i pregi e trovando una posizione in cui limare i difetti. Al Chelsea Moses era un’ala offensiva, l’ho fatto giocare in fascia. Ha scoperto di ...