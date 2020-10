Burioni difende Conte: 'Ha fatto bene a chiedere a Fedez e Ferragni di sensibilizzare i giovani' (Di martedì 20 ottobre 2020) Bisogna sensibilizzare la gente e in particolare le persone più giovani che sono le più disonteressate e recalcitranti alle misure.E si può fare chiedendo ai loro idoli di intervenire. "Trovo molto ... Leggi su globalist (Di martedì 20 ottobre 2020) Bisognala gente e in particolare le persone piùche sono le più disonteressate e recalcitranti alle misure.E si può fare chiedendo ai loro idoli di intervenire. "Trovo molto ...

QBeatle : @Helliot_Spencer Cioè, ma vi ritenete gente di sinistra e difendete uno come Burioni? Uno come Burioni non si difen… - gheburaseye : #15ottobre #critica #COVID?19 La ancora gente scredita la #Gismondi per le affermazioni di qualche mese fa ma dife… -

Burioni difende Conte: "Ha fatto bene a chiedere a Fedez e Ferragni di sensibilizzare i giovani" Globalist.it Red Ronnie a giudizio, denunciato da Burioni

L'imputato, difeso dall'avvocato Guido Magnisi, ha chiesto e ottenuto il rito abbreviato e il processo si discuterà il 23 marzo. È arrivata in udienza a Bologna la polemica tra il conduttore televisiv ...

