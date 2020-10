Apritimoda | le grandi griffe aprono le porte dei loro laboratori e atelier

Ultime Notizie dalla rete : Apritimoda grandi

Vanity Fair.it

E' un simbolo di doppia rinascita la storia di Simona Iannini, donna abruzzese forte e delicata che si è rimessa in piedi per due volte, superando prima il terremoto ...Al via le prenotazioni per visitare laboratori, atelier, musei in Italia di Apritimoda 2020. E scoprire gratis come nascono le creazioni Made in Italy ...