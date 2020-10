Vuelta 2020, due positivi all’interno delle squadre: domani la prima tappa (Di lunedì 19 ottobre 2020) Mancano ormai pochissime ore alla partenza della Vuelta 2020, terzo ed ultimo grande giro della stagione, su cui aleggia però l’ombra del Covid-19. In queste ore infatti gli organizzatori della corsa, insieme all’Unione Ciclistica Internazionale, hanno annunciato la positività di due componenti delle squadre (Sunweb e Bahrain-McLaren) che sono stati prontamente isolati e affidati ai medici dei rispettivi team. Fortunatamente però non sono emerse positività tra i corridori nella prima ondata di tamponi che si sono svolti ieri: tutti gli atleti quindi potranno prendere il via domani per la prima tappa da Irun ad Arrate/Eibar. Nelle prossime settimane si disputeranno in tutto 18 ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) Mancano ormai pochissime ore alla partenza della, terzo ed ultimo grande giro della stagione, su cui aleggia però l’ombra del Covid-19. In queste ore infatti gli organizzatori della corsa, insieme all’Unione Ciclistica Internazionale, hanno annunciato latà di due componenti(Sunweb e Bahrain-McLaren) che sono stati prontamente isolati e affidati ai medici dei rispettivi team. Fortunatamente però non sono emersetà tra i corridori nellaondata di tamponi che si sono svolti ieri: tutti gli atleti quindi potranno prendere il viaper lada Irun ad Arrate/Eibar. Nelle prossime settimane si disputeranno in tutto 18 ...

