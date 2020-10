Un test per distinguere influenza e Covid-19 in arrivo allo Spallanzani (Di lunedì 19 ottobre 2020) (foto: Bst Agency/Getty Images)All’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani, ormai noto – come altri centri italiani – per aver rivestito un ruolo centrale nelle varie fasi della pandemia di Covid-19, arriverà presto un nuovo test per distinguere, in un unico esame, l’infezione Covid-19 dall’influenza. Ad annunciare la notizia è l’assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato, che spiega che l’istituto avvierà una sperimentazione per confermare l’efficacia di questo strumento. Il test si basa su un tampone naso-faringeo ed è in grado di discriminare fra il coronavirus e diverse forme di influenza, sia quella di tipo A sia di tipo ... Leggi su wired (Di lunedì 19 ottobre 2020) (foto: Bst Agency/Getty Images)All’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro, ormai noto – come altri centri italiani – per aver rivestito un ruolo centrale nelle varie fasi della pandemia di-19, arriverà presto un nuovoper, in un unico esame, l’infezione-19 dall’. Ad annunciare la notizia è l’assessore regionale alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato, che spiega che l’istituto avvierà una sperimentazione per confermare l’efficacia di questo strumento. Ilsi basa su un tampone naso-faringeo ed è in grado di discriminare fra il coronavirus e diverse forme di, sia quella di tipo A sia di tipo ...

La pandemia e le conseguenti restrizioni agli spostamenti fisici hanno enfatizzato il ruolo cruciale delle telecomunicazioni rappresentando un vero stress test per la tenuta operativa del settore. Una ...

Sono già più di 660 le farmacie che hanno aderito al progett. Donini: “Una campagna mai vista in Italia: 2 milioni di test per raggiungere quasi la metà della popolazione. Ci auguriamo la massima ...

Sono già più di 660 le farmacie che hanno aderito al progett. Donini: "Una campagna mai vista in Italia: 2 milioni di test per raggiungere quasi la metà della popolazione. Ci auguriamo la massima ...